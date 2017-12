'Humans of Heumensoord' wil van cijfers personen maken

In het boek staan de verhalen van twaalf mensen. Ze werden op twee momenten geïnterviewd en gefotografeerd: in de noodopvang en twee jaar later, nadat ze door heel Nederland waren verspreid.

Het boek is een samenwerking tussen meerdere auteurs en fotografen, onder wie Marleen van Klingeren. 'We wilden heel graag het gezicht laten zien achter die cijfers. Die cijfers zeggen niets. Er is niet zoiets als dé vluchteling, terwijl daar wel vaak over gesproken wordt.'

Geen privacy

De Iraanse Anna is één van de geportretteerden. 'Dit boek is bijzonder. Ik zie nu voor het eerst mijn foto's en het verhaal dat over mij is geschreven. Daar ben ik trots op.'

Anna zat vier maanden in Heumensoord. Inmiddels woont ze met haar gezin in een woning in Maarheeze. Haar omgeving is totaal veranderd en inmiddels kijkt ze met een dubbel gevoel terug op haar tijd in het kamp. 'Ik word verdrietig als ik denk over onze situatie toen. Drieduizend mensen daar, het was gevaarlijk voor mijn kleine kindje en we hadden geen privacy. Maar gelukkig kwamen we in contact met aardige en vriendelijke mensen en met met hen zijn we nog steeds bevriend.'

3000 vluchtelingen

In vluchtelingenkamp Heumensoord was plek voor 3000 vluchtelingen. Volgens Van Klingeren ging het te vaak over die grote getallen. 'Zoveel mensen hebben dit gedaan, zoveel hebben dat gedaan...dat is wat het meest in de media komt. En heel vaak de negatieve verhalen, terwijl er ook zoveel positieve verhalen zijn.'

Het boek Humans of Heumensoord ontstond door een idee van de toen 17-jarige scholier Mika Kraft. Hij slaakt een diepe zucht na de presentatie. 'Ik ben er heel erg stil van eigenlijk. Ik heb twee jaar aan dit project gewerkt en nu zijn we tot een product gekomen. Een product dat lang mee zal gaan en een nieuw perspectief werpt op de massa. Door de bomen zie je soms het bos niet meer en nu kunnen we laten zien wie het zijn.'