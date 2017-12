Nieuwe regels rond winterbanden in Duitsland: dit moet je weten

NIJKERK - Wie in Duitsland met winters weer de weg op wil, mag dat niet doen met zomerbanden onder de auto. Vanaf 1 januari gaan de regels veranderen. Wat betekent dat voor Nederlandse automobilisten?

Of het nu is omdat je dicht bij de grens woont, op wintersport gaat, of gewoon vaak voor zaken in Duitsland moet zijn, winterbanden zijn bij de oosterburen verplicht. Niet bepaald een goedkope aangelegenheid, dus daarom is het goed om te weten welke regels er in Duitsland gelden.

Winterbanden met sneeuwvlokje

Voor veel automobilisten volstaat nu nog een M+S-band (modder en sneeuw). Maar per 1 januari 2018 gaan er in Duitsland nieuwe regels in, waarbij is bepaald dat dit type niet meer wordt gezien als een volwaardige winterband. Vanaf de jaarwisseling gelden alleen types met het Alpine-symbool als echte winterband.

Dat betekent niet dat bestuurders direct nieuwe banden moeten aanschaffen. Wie de M+S-band voor 1 januari 2018 heeft gekocht, mag deze gebruiken tot 30 september 2024. Wie vanaf 2018 een winterband koopt, moet er wel eentje aanschaffen met een sneeuwvloksymbool.

Verder speelt in Duitsland de discussie of de minimale profieldiepte moet worden bijgesteld van 1,6 millimeter naar 4 millimeter. Een beslissing hierover is nog niet gevallen.

Boete en strafpunt

Wanneer je gesnapt wordt met het rijden op ongeschikte banden, loop je kans op 60 euro boete en 1 strafpunt, volgens het Duitse systeem. Heb je ook nog eens hinder veroorzaakt, dan loopt de boete op naar 80 euro.

Verder verwacht Duitsland dat je auto voorbereid is op winters weer. Dat betekent dat je naast goede banden en sneeuwkettingen voor besneeuwde bergweggetjes ook antivries in de ruitenwisservloeistof moet hebben zitten. Mocht je worden aangehouden en de auto voldoet niet aan die eisen, dan kun je ook een boete krijgen.