'Verdachte zware mishandeling dominee Rhenoy is de pianostemmer'

RHENOY - De man die de politie als verdachte op het oog heeft voor de mishandeling van de dominee in Rhenoy, is een 50-jarige pianostemmer uit Tricht. Dat meldt De Gelderlander.

De man ligt sinds 21 november in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij kan niet worden verhoord, omdat hij in levensgevaar verkeert. Daarom is hij ook nog niet aangehouden. Bronnen binnen justitie bevestigen aan de krant dat hij de enige verdachte is.

Dominee Ebi Wassenaar heeft inmiddels een verklaring afgelegd over wat er die dinsdagochtend in de hervormde kerk heeft afgespeeld. Het motief van de mishandeling blijft vooralsnog onduidelijk.

Zware mishandeling

Wassenaar uit Rhenoy - gemeente Geldermalsen - werd eind november zwaar mishandeld. Ze zou die dag een afspraak hebben gehad met een pianostemmer. Omdat die afspraak zo lang duurde, ging de huisgenote van de dominee kijken.

Deze huisgenote vond de 64-jarige Wassenaar in een plas bloed. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Niet veel later verleenden agenten eerste hulp bij een man die werd gevonden bij een boerderij bij Wadenoijen, 18 kilometer verderop. Hij moest worden gereanimeerd. Die man wordt verdacht van betrokkenheid bij de zware mishandeling.

Halfzijdig verlamd

Niet veel later werd duidelijk dat de dominee met een zwaar voorwerp op haar hoofd geslagen is en dat ze hersenletsel heeft. Bij een bijeenkomst in het dorpshuis vertelde de kerkenraad dat Wassenaar halfzijdig verlamd is geraakt door de mishandeling.

Omwonenden bevestigden eerder aan Omroep Gelderland dat de pianostemmer sinds de mishandeling niet meer bij zijn huis in Tricht is gezien.

Zie ook: