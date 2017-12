Deel dit artikel:











Vlam in de pan zorgt voor uitslaande brand bij huis met rieten dak Foto: GinoPress

NEEDE - In het buitengebied van Neede heeft vrijdagavond een brand gewoed in een huis met rieten dak. De brandweer was vijf uur bezig met blussen. Er raakte niemand gewond. Ook de aanwezige dieren konden de woning op tijd verlaten.

De brand brak rond 17.00 uur uit door een vlam in de pan. Via de afzuiginstallatie is de rieten kap van de (bij)woning aan de G.L. Rutgersweg gaan branden. De brandweer was met veel materieel aanwezig. Door de inspanningen van de brandweerlieden is de woning zelf grotendeels behouden gebleven. Wel is de garage en het bijgebouw door de brand verloren gegaan. Ook is een groot deel van de rieten kap verwoest. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl