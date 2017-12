Deel dit artikel:











Uitslaande brand bij huis met rieten dak in Neede Foto: GinoPress

NEEDE - In het buitengebied van Neede woedt een uitslaande brand in een garage en bijgebouw van een huis met rieten dak. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De brandweer is met veel materieel aanwezig en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de vrijstaande woning aan de G.L. Rutgersweg. Er is niemand gewond geraakt. Ook de aanwezige dieren konden de woning op tijd verlaten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl