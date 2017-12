Weer single van Duo Abe voor autistische kinderen

BEUNINGEN - Duo Abe heeft opnieuw een single gemaakt ten behoeve van autistische kinderen.

De meezinger heeft als titel Troela. De opbrengst gaat naar autistische kinderen die muziektherapie nodig hebben.

Duo Abe bestaat uit Roderik van Kerkhof en Jean Knipping. Op Troela zijn de vocalen voornamelijk van Futuralis-directeur Van Kerkhof. De twee leerden elkaar kennen toen Futuralis nog als adviesbureau was verbonden aan NEC. Knipping geldt als een kritische supporter van de club en kwam in gesprek met Van Kerkhof over voetbal, maar later ook over muziek. Met de afgelopen carnaval maakte het duo al het nummer Hee Lekker Ding voor datzelfde goede doel.