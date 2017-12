'Wildwest achtervolging' door centrum van Nijmegen

NIJMEGEN - De politie heeft vrijdagmiddag alles uit de kast moeten halen om een gestolen auto tot stoppen te dwingen. De Nijmeegse agenten spreken zelf van een 'wildwest achtervolging', dwars door de binnenstad.

Motoragenten en politieauto's gingen achter de verdachte aan omdat de auto waarin werd gereden gestolen was. Uiteindelijk kon de auto op de Parmasingel in Lent worden klemgereden.

De bestuurder is aangehouden en zit op dit moment vast. Of de bestuurder nog meer op zijn of haar kerfstok heeft is onduidelijk.