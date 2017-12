Politie valt huis in Doesburg binnen, een aanhouding

DOESBURG - De politie is vrijdag aan het einde van de middag een huis binnengevallen in het centrum van Doesburg.

De straat werd afgezet en zwaarbewapende agenten gingen het huis aan de Paardenmarkt binnen.

Er is iemand aangehouden, maar wie en waarom is niet bekend. De politie wil alleen kwijt dat het een aanhouding is in een lopend onderzoek.

In en rond het huis wordt onderzoek gedaan. Het arrestatieteam heeft in ieder geval een tas in beslag genomen.

Foto: Roland Heitink