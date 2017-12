Liveblog: 0-0 bij rust, De Graafschap heeft moeite tegen FC Oss

DOETINCHEM - De Graafschap neemt het op tegen FC Oss. De Doetinchemmers staan vierde en de Ossenaren tiende. Toch is het verschil maar vijf punten en dan heeft Oss ook nog een inhaalwedstrijd voor de boeg tegen NEC. Het staat nog 0-0

RUST Er is toch een overeenkomst tussen FC Oss en Atletico Madrid: je kan moeilijk van ze winnen.

42' Straalman krijgt nu geel voor het onderbreken van een veelbelovende aanval. Oss doet in deze fase zeker niet onder voor De Graafschap.

39' Van den Hurk is dreigend, maar kan ook hier niet scoren.

36' Kans nu voor FC Oss. Voorzet van Fleuren kan net niet binnengewerkt worden door Van der Venne.

31' Supporters zien hands van speler van Oss in strafschopgebied, maar de voorzet van Serrarens lijkt gewoon op het lichaam te komen.

26' Listig balletje van Van den Hurk komt op de paal. De spits maakt een soort van omhaal zonder van de grond te komen. Bijna 1-0.

20' Diemers schoot een vrije trap in de handen van Mous. Nu is FC Oss gevaarlijk, maar Janssen schiet veel te wild over van een meter of 12.

14' Veelbelovende aanval over de rechterkant van De Graafschap eindigt met een schot hoog over het doel van Van den Hurk. Voorzet van Van Mieghem was uitstekend.

8' De storm is wat gaan liggen. De gasten spelen in een soort Atletico Madrid-tenue. Verder is er weinig hetzelfde aan de club van Simeone en die van Klaas Wels. 1' Stormachtig begin met een vlammend schot van El Jebli, maar keeper Mous weet te keren.

19.59 We gaan beginnen!

19.53 Fotograaf Will Kuijpers spotte een oude bekende. Lion Kaak is vandaag te gast op de Vijverberg, hij begint op de bank bij Oss.

19.50 De spelers wensen elkaar succes en dan kan er bijna begonnen worden.

19.50 Nog een paar ballen op doel en dan naar binnen.

19.40 Assistent bij FC Oss is clubicoon Marcel van der Sloot(in de zwarte jas). Hij stond tien jaar geleden onder contract bij De Graafschap, maar kende geen gelukkige tijd in Doetinchem en vertrok na een halfjaar naar Dordrecht.

19.37 De extra goal verdwijnt weer. Het moet natuurlijk niet te makkelijk worden.

19.13 Bij De Graafschap de voorspelde 11 in de basis. Bij Oss is de oud-Graafschapper Erik Quekel nog niet fit genoeg voor een plek in de selectie. Lion Kaak, jeugdproduct van De Graafschap, zit bij Oss op de bank. 18.58 Het blijkt mee te vallen met de file. Of de chauffeur heeft wel heel veel gas gegeven. In ieder geval is FC Oss binnen en de spelers inspecteren het gras.

18.47 De spelersbus van FC Oss staat in de file en is nu ter hoogte van Gelredome in Arnhem. Dat wordt een korte warming-up voor de gasten of later beginnen.

18.40 Het veld ziet er best goed uit en heeft de sneeuw overleefd zo lijkt het.

18.40 De vermoedelijke opstelling: Bednarek, Straalman, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Driver; El Jebli, Tutuarima, Diemers; Van Mieghem, Van den Hurk en Serrarens

18.40 De Graafschap zal er in de laatste thuiswedstrijd van 2017 alles aan willen doen om drie punten te halen om de aansluiting met de topploegen niet te verliezen. De voorbereiding op dit duel werd bemoeilijkt door het slechte veld.

Zie ook: De Graafschap bereidt zich in 'modderpoel' voor op duel met FC Oss