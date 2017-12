Knelpunt A2 Zaltbommel eerst aangepakt met 'kleine oplossingen'

Dit moet de bereikbaarheid van Zaltbommel, Kerkdriel en de rest van het Rivierenland een stuk beter maken. Op korte termijn (2018-2020) zal er zo'n 46 miljoen euro worden geïnvesteerd in de wegen en het verbeteren van overstappen op stations, waaronder die van Zaltbommel. Dat station moet een echt openbaar vervoersknooppunt worden voor bus en trein. Ook komen er meer parkeerplaatsen en een snelfietsroute tussen Zaltbommel en 's Hertogenbosch.

A2. Foto: Omroep Gelderland

'We willen er eigenlijk naartoe dat mensen andere vormen van vervoer gaan gebruiken en dat moeten we stimuleren zegt Wethouder Han Looijen van Zaltbommel. Volgens de Wethouder kan de doorstroom veel beter als er al maar 1 of 2 procent van de auto's van de snelweg af zijn. 'Daarmee is de doorstroom op korte termijn een stuk beter'.

Meer asfalt

Op lange termijn (2028-2032) wordt er nog een extra 430 miljoen euro uitgetrokken om zoveel mogelijk slimme oplossingen te creëren om de file druk te verminderen. Daarbij ontkomen we er niet aan dat er ook meer asfalt moet komen, zegt de wethouder.

Eindelijk aangepakt

Transport en Logistiek Nederland (TLN) vroeg al eerder aandacht om grote knelpunten op de Nederlandse wegen aan te pakken waaronder de A2. Vanwege de files die er staan levert dat jaarlijks 7,5 miljoen euro economische schade op.

