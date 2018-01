Deel dit artikel:











73 jaar geleden: Bommenwerper stort neer bij Harfsen, zeven man komen om Bemanning met grondploeg op het toestel - Paul Kern Een Lancaster bommenwerper - Publiek Domein

HARFSEN - Het is elf uur 's avonds op 5 januari 1945 als een Lancaster bommenwerper van de R.A.F. neerstort in het buitengebied van Harfsen. Het toestel is in de lucht geëxplodeerd na een aanval van een Duitse nachtjager. Alle zeven inzittenden komen om en worden in Gorssel begraven. Het toestel heeft Hannover gebombardeerd en is op de terugweg naar de basis in Grimsby in Lincolnshire.

In 2014 is in aanwezigheid van nabestaanden een monument onthuld op de crashsite. Dat is mede geïnitieerd door de Britse historicus Paul Kurn, zoon van de onderhoudsmonteur van het gecrashte toestel. Hij heeft veel onderzoek naar de crash gedaan en nabestaanden van de omgekomen bemanning opgespoord. Over zijn zoektocht en het toestel is meer te lezen op zijn site. De bemanning - Paul Kurn De omgekomen bemanningsleden :

Piloot R. Barker

Flight Engineer A.S. Gordon

Navigator F.S. Elliot

Bomb Aimer A.A. Law

Wireless operator en air gunner J.M.C. Wilson

Air Gunner B.G. Aldred

Air Gunner E. Gillen