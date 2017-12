Deel dit artikel:











Horse Event wordt te groot voor Ermelo en vertrekt Foto: Pexels

ERMELO - Ermelo raakt het jaarlijkse Horse Event kwijt. In 2018 verhuist het paardenevenement naar Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen, in de buurt van Schiphol.

De afgelopen drie jaar groeide het evenement op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo naar 42.500 bezoekers. Dat konden de toegangswegen niet aan, zegt de organisatie. Ook waren er niet genoeg parkeerplaatsen en bovendien viel de editie van dit jaar deels in het water door hevige regenval. De zaterdag werd afgelast doordat een groot deel van het terrein onbegaanbaar was geworden. De zeventiende editie van het paardenevenement is op 14, 15 en 16 september volgend jaar.