VIDEO: bokstalent Koemans trekt de grens over

ZELHEM - Stanley Koemans uit Zelhem bokst zijn wedstrijden volgend jaar over de grens. De 21-jarige bokser komt vanaf januari uit voor team Chemnitz in de Duitse Bundesliga.

'Het is een grote stap', zegt Koemans, die in november nog werd uitgeroepen tot bokstalent van het jaar in Nederland. 'Een mooie gelegenheid om mezelf in de kijker te spelen, want dit is de grootste competitie van Europa.' De Achterhoeker hoopt in 2020 deel te nemen aan de Olympische Spelen. 'Veel boksers die richting Tokyo willen, gebruiken de Bundesliga als tussenstap.'

Koemans speelde zich in september in de kijker, door een toernooi in het Duitse Chemnitz met één hand te winnen. 'Dat betekent dat ze mij gezien hebben', aldus Koemans over zijn overstap naar het Oost-Duitse team. 'Het is een eindje weg, maar ik ben er blij mee. Het is topniveau.' De ras Achterhoeker moet nog wel werken aan zijn Duits. 'Dat spreek ik een beetje.'

Max Keller

Door de stap naar de Duitse competitie komt Koemans tegen sterkere tegenstander uit. De kans is groot dat de Zelhemmer tegenover de Duitse kampioen Max Keller zal staan. 'Ik bokste vorig jaar februari voor het eerst tegen hem', zegt Koemans. 'Toen werd ik er uitgeslagen op mijn lever, maar een half jaar later kon het al twee kanten opvallen.' Koemans merkt dat het gat met de top steeds kleiner wordt. 'Als ik hem nu tegenkom, dan zijn mijn kansen groter.'



Koemans bokst zijn eerste wedstrijd in de Bundesliga naar verwachting op 13 januari. De Zelhemmer is nu nog herstellende van een handblessure.