Deel dit artikel:











Basisplaats voor Thomas Oude Kotte bij Vitesse Thomas Oude Kotte viel in tegen Willem II (Foto: Omroep Gelderland)

ARNHEM - Thomas Oude Kotte staat vrijwel zeker zaterdag uit tegen FC Twente in de basis van Vitesse. Dat zou voor het eerst zijn in de eredivisie dit seizoen. Wel stond de 21-jarige Apeldoorner in het Europa Leagueduel tegen OGC Nice in de basis, evenals anderhalf jaar geleden thuis tegen FC Utrecht.

Oude Kotte stond tijdens de training op Papendal voortdurend in de vijfmansdefensie als centrale verdediger. Op het middenveld lijkt trainer Henk Fraser te twijfelen tussen Thulani Serero en Bryan Linssen, maar waarschijnlijk keert de Zuid-Afrikaan in Enschede terug in de basis. Blessures Voorin spelen waarschijnlijk Tim Matavz en Milot Rashica, maar ook Luc Castaignos werd af en toe ingedeeld in het basisteam. Vitesse mist Thomas Bruns door een schorsing en Alexander Büttner, Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk door blessures. Kruiswijk traint al weer twee weken volop met de groep mee. FC Twente won de laatste wedstrijd bij NAC Breda en staat nu 15e. Vitesse stelde woensdag teleur door in het eigen GelreDome 2-2 te spelen tegen Willem II. De Arnhemmers staat zevende. Opstelling: Pasveer; Lelieveld, Miazga, Kashia, Oude Kotte, Faye; Mount, Serero, Foor; Rashica, Matavz. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl