Liveblog: NEC tegen Helmond Sport is begonnen

NIJMEGEN - NEC heeft in de eerste divisie dit seizoen vrijwel alle thuiswedstrijden gewonnen. Die reeks willen de Nijmegenaren tegen Helmond Sport een vervolg geven. Alles hierover in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 0-0

20.00 De wedstrijd gaat van start in De Goffert.

19.57 Hier zitten de fanatiekste fans van NEC.

19.53 De vlaggenjongetjes wachten in spanning af.

19.50 Arnaut Groeneveld, goed voor vijf doelpunten en negen assists, moet noodgedwongen toekijken vanwege een rugblessure.

19.47 Concentratie bij Wojciech Golla.

19.41 NEC staat maar een puntje voor op Fortuna Sittard, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

19.36 De warming up is volop bezig.

19.27 Buiten De Goffert hangt een kerstsfeer.

19.23 Steeven Langil is gewapend tegen de Nijmeegse kou.

19.22 De spelers staan klaar voor de warming up.

19.19 De laatste confrontatie thuis tegen Helmond Sport dateert uit begin 2015. Het werd toen 3-1.

19.16 Het veld ligt er behoorlijk bij ondanks de sneeuw en de regen van afgelopen week.

19.09 En hier is de bijdrage van Jean Knipping: de single Hee Schatje van zijn beide zoons.

19.04 NEC heeft de supporters opgeroepen om cadeaus mee te nemen voor mensen die het moeilijk hebben. Hier komen ze dan terecht.

18.59 NEC mist zes spelers door blessures: Joshua Smits, Guus Joppen, Robin Buwalda, Ted van de Pavert, Mo Rayhi en Arnaut Groeneveld (foto). foto: Broer van den Boom

18.57 Zo lag het veld er gisteren nog bij:

18.55 Dit is de opstelling van de koploper vanavond:

Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Larsson, Braken, Langil.

18.53 Bij Helmond Sport is Roy Hendriksen de trainer. Hij was in het seizoen 2014/15 assistent-trainer bij NEC.

18.50 NEC heeft in de eerste divisie een geweldige thuisreeks staan. Dit seizoen werd pas één keer gelijkgespeeld en acht keer gewonnen. Opgeteld met de vorige resultaten in de eerste divisie heeft NEC dus 27 van de laatste 28 thuiswedstrijden op dit niveau gewonnen.