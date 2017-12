Liveblog: NEC koerst op puntenverlies af tegen Helmond Sport, nog 1-1

NIJMEGEN - NEC heeft in de eerste divisie dit seizoen vrijwel alle thuiswedstrijden gewonnen. Die reeks willen de Nijmegenaren tegen Helmond Sport een vervolg geven. Alles hierover in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 1-1

90e: Nog vier minuten extra tijd.

88e: Spits Sven Braken speelt geen gelukkige wedstrijd.

86e: Owobowale krijgt een onnodige gele kaart.

84e: Achahbar en Kadioglu combineren mooi, maar het levert niks op.

82e: De eindpass komt telkens niet aan, dat is al de hele wedstrijd een probleem.

80e: Het is een ware belegering, maar het levert nog geen doelpunt op.

76e: Achahbar slaat bijna toe met een listig balletje.

75e: NEC is erg slordig aan de bal. Op deze manier dreigt puntenverlies en dan zou Fortuna Sittard de koppositie kunnen overnemen.

72e: Anass Achahbar valt in voor Jordan Larsson, die prima speelde. Het publiek is het niet eens met deze wissel en trakteert trainer Adrie Bogers op een fluitconcert.

70e: Enorme kans Helmond in de counter, maar Delle redt met de voet op een inzet van Zeldenrust.

68e: Er zijn vanavond 9.251 toeschouwers in De Goffert.

67e: NEC gaat wisselen. Segun Owobowale komt erin voor de vandaag tegenvallende Steeven Langil.

61e: Gregor Breinburg gaat gestrekt, maar verbijt de pijn en zet door.

58e: Delle voorkomt de 1-2 van Janzen.

54e: Uit het niets een schuiver van Hiwat en het is 1-1. Delle baalt flink.

53e: Ook na rust is het genieten van Kadioglu.

51e: Groen op groen: Joris Delle is vooral toeschouwer op het eerste kwartier na dan.

47e: Geweldige actie van Kadioglu, maar de inzet van Sven Braken gaat net naast.

46e: "Al moet ik krupe", klinkt het door De Goffert. Dat is het teken dat de tweede helft begint.

45e: De ruststand is 1-0, het enige doelpunt kwam van Jordan Larsson.

43e: Een afgeslagen aanval komt toch nog terecht bij Larsson, maar hij mikt naast de kruising ditmaal.

38e: Een fraaie combinatie opgezet door Kadioglu, maar hij kan net niet afronden.

36e: NEC houdt de druk er goed op.

32e: Na de openingstreffer van NEC is Helmond Sport niet meer gevaarlijk geweest.

27e: Steeven Langil claimt tevergeefs een strafschop vanwege hands.

25e: Drie NEC'ers raken de bal met het hoofd, maar geen doelpunt.

24e: Hij wervelt weer vandaag, het grote talent Ferdi Kadioglu.

19e: Een diepe bal van Wojciech Golla naar Jordan Larsson. De Zweed komt naar binnen en schiet de bal met links in de kruising: 1-0.

17e: De openingsfase is aantrekkelijk. Helmond Sport durft te voetballen en NEC dreigt ook, vooral als Kadioglu aan de bal komt.

14e: Vrije trap NEC. Ferdi Kadioglu pegelt op de vuisten van doelman Van Gassel.

13e: Frank Sturing staat al enkele weken in de basis door de blessures van Ted van de Pavert en Robin Buwalda.

11e: En nu is Helmond Sport weer dreigend, Delle moet gestrekt naar de kruising om het schot van Bourdouxhe te keren.

10e: Larsson stuit namens NEC op doelman Van Gassel.

8e minuut: Fout van Golla, maar Zeldenrust straft het niet af.

20.00 De wedstrijd gaat van start in De Goffert.

19.57 Hier zitten de fanatiekste fans van NEC.

19.53 De vlaggenjongetjes wachten in spanning af.

19.50 Arnaut Groeneveld, goed voor vijf doelpunten en negen assists, moet noodgedwongen toekijken vanwege een rugblessure.

19.47 Concentratie bij Wojciech Golla.

19.41 NEC staat maar een puntje voor op Fortuna Sittard, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

19.36 De warming up is volop bezig.

19.27 Buiten De Goffert hangt een kerstsfeer.

19.23 Steeven Langil is gewapend tegen de Nijmeegse kou.

19.22 De spelers staan klaar voor de warming up.

19.19 De laatste confrontatie thuis tegen Helmond Sport dateert uit begin 2015. Het werd toen 3-1.

19.16 Het veld ligt er behoorlijk bij ondanks de sneeuw en de regen van afgelopen week.

19.09 En hier is de bijdrage van Jean Knipping: de single Hee Schatje van zijn beide zoons.

19.04 NEC heeft de supporters opgeroepen om cadeaus mee te nemen voor mensen die het moeilijk hebben. Hier komen ze dan terecht.

18.59 NEC mist zes spelers door blessures: Joshua Smits, Guus Joppen, Robin Buwalda, Ted van de Pavert, Mo Rayhi en Arnaut Groeneveld (foto). foto: Broer van den Boom

18.57 Zo lag het veld er gisteren nog bij:

18.55 Dit is de opstelling van de koploper vanavond:

Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Larsson, Braken, Langil.

18.53 Bij Helmond Sport is Roy Hendriksen de trainer. Hij was in het seizoen 2014/15 assistent-trainer bij NEC.

18.50 NEC heeft in de eerste divisie een geweldige thuisreeks staan. Dit seizoen werd pas één keer gelijkgespeeld en acht keer gewonnen. Opgeteld met de vorige resultaten in de eerste divisie heeft NEC dus 27 van de laatste 28 thuiswedstrijden op dit niveau gewonnen.