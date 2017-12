Oud-jeugdspeler Vitesse wil misbruik uitbannen

'We richten ons op preventie, aanpak en nazorg', legt Majoor uit in het programma De Week van Gelderland van Omroep Gelderland. 'Met onze stichting willen we misbruik bespreekbaar maken. Zodat slachtoffers ook met hun naasten erover kunnen praten. Dat lucht namelijk heel erg op.'

Hij kan het weten. Als 12-jarige werd Majoor door zijn teamleider bij Vitesse aangerand. Dit voorjaar besloot hij zijn verhaal in De Volkskrant te doen. Majoor werd daarmee de eerste Nederlandse profvoetballer die zijn verhaal deelde met de buitenwereld.

Groot taboe

'Dit heeft alles te maken met de berichten uit Engeland. Daar hadden enkele profvoetballers zich gemeld omtrent het thema misbruik. Dat was tot dan toe nog niet gebeurd. Ik merkte dat het ook bij mezelf een groot taboe was. Die jongens hebben mij wel getriggerd om met mijn verhaal naar buiten te komen.'

Tekst gaat verder onder de video:

Een onderzoekscommissie startte namens sportorganisatie NOC*NSF een onderzoek naar seksueel misbruik in de Nederlandse sport. De resultaten kwamen deze week: maar liefst 12 procent van de sporters heeft als kind een ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag, 4 procent zelfs met aanranding en verkrachting. In 70 procent van de gemelde gevallen is de dader een begeleider.

De Stilte Verbroken

De exacte reden waarom het zoveel voorkomt in de sport, heeft Majoor ook niet. 'Dat is lastig te zeggen. Waarschijnlijk komt dit doordat je vaak met jonge kinderen werkt. De sportwereld is daarom denk ik een uitgelezen kans om iets in die hoek te proberen.'

Om er iets tegen te doen, heeft hij de stichting De Stilte Verbroken opgericht. De site van de stichting is afgelopen dinsdag online gegaan. In januari wordt de stichting officieel gepresenteerd.

Meldpunt

De Stichting moet gaan gelden als een landelijk meldpunt voor de (voetbal)sport, in samenwerking met de KNVB. Daarnaast wil de stichting de rol van de vertrouwenspersoon binnen de sport relevanter en makkelijker maken.

'We gaan ook lezingen geven bij sportverenigingen om te kijken of we zaken kunnen verbeteren. Bij amateurverenigingen is vaak sprake van een onderbezetting in de staf. Daardoor kunnen risicosituaties ontstaan. Daar willen we dan met de verenigingen over praten.'