Ammar Selman nieuwe PvdA-lijsttrekker Nijmegen

NIJMEGEN - Binnen de PvdA in Nijmegen ontstond enkele weken geleden onrust over de aanwijzing van het oud-Gelders Statenlid Theo de Wit als de lijstaanvoerder bij de komende raadsverkiezingen. Een groep leden vond dat de commissie die de concept-kieslijst samenstelt, ten onrechte het raadslid Selman passeerde voor de eerste plek.

Volgens de PvdA-leden die achter Selman staan, is De Wit ‘plotseling uit het niets’ naar voren geschoven. De Wit, die van 2003 tot 2011 Statenlid was, is al veertig jaar betrokken bij de PvdA in Nijmegen. Hij was in een ver verleden ook een tijdje voorzitter van de afdeling.

Voorkeur voor Selman

Onder meer het oud-raadslid Rinus Janssen heeft de PvdA-leden opgeroepen Selman alsnog als lijsttrekker aan te wijzen. Selman was de afgelopen jaren actief op de terreinen Zorg & Welzijn, Onderwijs en Wijken & Sport. Op de ledenvergadering van 14 december was er een extra stemronde. Leden konden kiezen tussen Selman en De Wit. Selman kreeg twee derde van de stemmen, een wel heel overtuigende meerderheid.

Speerpunten

Selman heeft als eerste agendapunt armoedebestrijding en dan met name onder kinderen. Er gebeurt in Nijmegen al behoorlijk veel, maar dat kan absoluut nog beter volgens Selman. Een tweede speerpunt is wat hem betreft werkgelegenheid. Het gaat dan niet alleen om betaald werk, maar ook om vrijwilligerswerk. Werk is namelijk niet “alleen maar werk”, werk is heel belangrijk voor het hebben van eigenwaarde.