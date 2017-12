Docu over jong en oud in één huis: 'Het is niet mijn adoptie-oma maar gewoon een vriendin van 81'

Eén van de eerste studenten die er kwam wonen is Pim Schulten: 'Ik heb het altijd fantastisch gevonden en heb er echt vrienden aan overgehouden. Ik kan heel goed opschieten met mevrouw Snellink. Zij is 81 jaar en in het begin zeiden mensen wel eens tegen me 'is dat je adoptie-oma?' Nou zo zou ik het niet willen noemen. Ik zie haar als een vriendin.' Inmiddels is Pim na anderhalf jaar verhuisd buiten Vreedenhoff, maar hij komt nog bijna elke week in het woon-zorgcentrum.

De tekst gaat verder onder de reportage:

Die gaan nooit meer weg

Directeur Wout Oldhoff is nog steeds blij met de keuze om studenten toe te laten in zijn complex: 'De reden dat we er toen mee begonnen was leegstand. Maar toen we er eenmaal mee begonnen waren, wisten we meteen, die studenten gaan nooit meer weg. Het is te leuk'.

De studenten die in Vreedenhoff wonen betalen maar weinig huur voor hun kamer. Daar staat tegenover dat ze wel twintig uur per maand vrijwilligerswerk moeten doen in het huis. Teamleider welzijn Elly Wolkenfelt: 'Op dit moment staat een kamer leeg. We zoeken een nieuwe mannelijke student. Liefst wat ouder, zo'n jaar of 25. Je mag hier zelf bedenken wat je wil doen met de oudere bewoners. Gewoon samen koffie drinken of voetbal kijken maar ook uitstapjes doen of bardienst draaien in ons café. Dat is toch geweldig? Welke student kan nou zeggen dat ie een café heeft in zijn eigen huis?'

Vaak afscheid nemen

Studenten Jana, Pim en Rick vertellen in de documentaire uitgebreid over het leven in Vreedenhoff. Ze voelen zich bevoorrecht met het leven in het huis en koesteren de vriendschappen, ook al zijn die soms maar van korte duur. Rick: 'Dat had ik me van tevoren niet zo gerealiseerd. Er wonen natuurlijk heel veel oude mensen, dus overlijden er ook veel mensen. Dat afscheid nemen is soms wel zwaar.'