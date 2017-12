Janneke (14) ontketent wereldwijde sneeuwrage

'Deze aandacht had ik niet verwacht', vertelt Janneke in het programma De Week van Gelderland van Omroep Gelderland. 'Dat het opeens zo komt, is fantastisch.'

De tiener liep vorige week samen met haar moeder en stiefvader in de sneeuw toen ze bedacht haar gezicht erin te duwen. Ze vroeg haar moeder een foto mét flits te maken. Dat zorgde voor een apart effect met veel diepte in de foto.

Twitter

Janneke plaatste de foto's op Twitter en dat heeft ze geweten. De foto's werden gedeeld, mensen gingen het nadoen en plaatsten ook hun foto's op internet. De 'Snowface Challenge' was geboren.

'En dat terwijl het er eigenlijk heel luguber uitziet', vertelt Jannekes moeder Marije Klap. 'Het is heel bizar dat het zo snel rondgaat. Dat hadden we echt niet verwacht.'

Martin Garrix

Niet alleen gewone mensen pakken de rage op, ook onder anderen Giel Beelen en dj Martin Garrix gingen de uitdaging aan. 'Het is heel leuk dat hij ook heeft meegedaan aan de challenge, maar ik ben eigenlijk niet echt fan van Garrix. Ik ben meer fan van de Beatles.'