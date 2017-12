Dit moet je doen als je een dode zwaan vindt

Wie een of twee dode zwanen vindt, moet direct de Dierenambulance bellen, zegt Cor Lubbers van de Dierenambulance Ermelo-Harderwijk. 'Dan graag zo gedetailleerd mogelijk doorgeven waar het dier ligt en dan halen wij die op.' En niet onbelangrijk: blijf ervan af. Bij drie of meer zwanen geldt er een ander advies; bel direct de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Uit sectie op de de dode zwanen die langs de kust van Harderwijk zijn aangetroffen is gebleken dat ze dezelfde vogelgriepvariant hebben als de eenden bij het bedrijf in Biddinghuizen.

Er is geen gevaar voor de inwoners van Gelderland omdat de variant geen ziekte bij mensen kan veroorzaken. Ook andere dieren kunnen niet besmet worden, omdat het zich alleen beperkt tot vogels. 'Honden hoeven ook niet aan de lijn, ze kunnen er niet ziek van worden zegt Lubbers.

Foto: Dierenambulance Ermelo - Harderwijk / Archief

Veel meer dode zwanen

In Harderwijk kwamen vrijdag opnieuw meldingen binnen van dode en zwaar verzwakte zwanen. Daar werden dit jaar al bijna 20 dode zwanen aangetroffen. De meeste lagen in het gebied bij nieuwbouwproject Waterfront achter het Dolfinarium.

Extreem besmettelijk

Op het bedrijf in Biddinghuizen in de provincie Flevoland is de extreem besmettelijke (hoogpathogene) variant vastgesteld. 'We gaan er ook van uit dat het niet bij deze meldingen blijft,' aldus Lubbers van de Dierenambulance.

Bij een rondgang van Omroep Gelderland langs andere dierenambulances is gebleken dat er zowel in Ermelo, Putten, Nijkerk, Nunspeet en Elburg nog geen meldingen binnen zijn van ander gevogelte met de verdenking van vogelgriep. 'Maar dat kan natuurlijk het volgende uur zo weer anders zijn,' laat een medewerker van de Dierenambulance Nijkerk weten.

