Deel dit artikel:











In beeld: hoogwater in Gelderland Foto: Vincent Schoutsen Foto: Waterschap Rijn en IJssel

GAANDEREN - In Gelderse rivieren, beken en sloten staat het water een stuk hoger dan normaal. Problematisch is het nog niet. Wel lopen uiterwaarden en laaggelegen parkeerplaatsen onder. In Tiel kwam een aantal kelders blank te staan.

Volgens Waterschap Rivierenland wordt komende dinsdag het hoogste punt bereikt van de Rijn bij de grens met Duitsland: ruim 13 meter boven NAP. De rivierdijken worden nog niet getest, zegt het waterschap, maar mooie plaatjes levert het wel op. Wij hebben er een aantal op een rij gezet. Onderstaande foto is van Vincent Schoutsen. De plaat is, net als de foto boven dit artikel, gemaakt in de Turkswaard bij Afferden. En nog een van Vincent Schoutsen:



Dit is de Millingerwaard: In Zutphen zorgt het hoge water ervoor dat de brug vaker open moet. Het verkeer staat daardoor vaker voor dichte slagbomen: Waterschap Rijn en IJssel maakte met een drone beelden van het hoge water. De beelden zijn bedoeld om zichtbaar te maken waar de problemen het grootst zijn, legt een woordvoerder van het waterschap uit. Die informatie wordt dan verwerkt in computermodellen die worden gebruikt om wateroverlast te bestrijden, vooral om te kijken waar die overlast groter is dan acceptabel. De dronebeelden hieronder zijn gemaakt bij sluis De Pol in Gaanderen en in het Ruurlosebroek bij Ruurlo 'Het water staat heel hoog. We moeten het gedoseerd afvoeren', aldus de woordvoerder. Bekijk de reportage over het hoogwater in Gelderland: Zie ook: Hoge waterstand: wegen en kelders blank, waterschap zet drones in Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl