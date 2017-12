Deel dit artikel:











Dronebeelden: hoogwater in de Achterhoek Foto: Waterschap Rijn en IJssel

GAANDEREN - Op diverse plaatsen in Gelderland staat het water hoog. Zo ook in delen van de Achterhoek. Waterschap Rijn en IJssel maakte in die regio dronebeelden van het hoogwater.

De beelden zijn bedoeld om zichtbaar te maken waar de problemen het grootst zijn, legt een woordvoerder van het waterschap uit. Dit wordt dan verwerkt in computermodellen die worden gebruikt om wateroverlast te bestrijden, vooral om te kijken waar die overlast groter is dan acceptabel. 'Het water staat heel hoog. We moeten het gedoseerd afvoeren', aldus de woordvoerder. De dronebeelden hieronder zijn gemaakt bij sluis De Pol in Gaanderen en in het Ruurlosebroek bij Ruurlo.