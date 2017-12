Nieuwe meldingen van dode zwanen, mogelijk weer vogelgriep

Er worden de laatste tijd regelmatig dode of zwaar verzwakte zwanen aangetroffen in Harderwijk. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben deze dieren vogelgriep.

Nu zijn er weer nieuwe meldingen binnen gekomen. Een zwaan is inmiddels ingeslapen. Er zijn meldingen van drie andere zwanen, waaronder een in de buurt van Horst (gemeente Ermelo). De Dierenambulance houdt er rekening mee dat het nu ook weer om vogelgriep gaat.

Op een bedrijf in Biddinghuizen in de provincie Flevoland is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de extreem besmettelijke (hoogpathogene) variant. Zowel Biddinghuizen als Harderwijk, Nunspeet en Elburg liggen aan het Veluwemeer. De griep is niet gevaarlijk voor mensen.

