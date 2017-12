'Het was heerlijk'; daklozen genieten van luxe kerstdiner

'Het was heerlijk. Je eet dat niet elke dag', vertelt dakloze Marcel Tak in het programma De Week van Gelderland van Omroep Gelderland. 'Het was zeker geen straf. Het was heerlijk', vult Freddy Benjamin hem aan. Hij woont sinds kort zelfstandig met begeleiding.

Marcel en Freddy waren twee van de ongeveer tachtig dak- en thuislozen in Apeldoorn die hebben gesmuld van het kerstdiner. Door het winterse weer werd het Wintergala van Fonds Slachtofferhulp afgelast.

Zonde om eten weg te gooien

Het diner was al voorbereid door Hotel De Keizerskroon uit Apeldoorn. Directeur Carla Maessen vond het zonde om weg te gooien en plaatste op Facebook een oproep wie ze nog blij kon maken met het eten. Daarop reageerde de dak- en thuislozenopvang Omnizorg.

De chefkok van De Keizerskroon bereidde vervolgens samen met Omnizorg-kok Peter Poot het kerstdiner voor. 'Dat was ontzettend leuk om te doen, met mijn vakcollega's. Na afloop waren de cliënten én wij tevreden', vertelt Poot.

Nog een kerstdiner

De Apeldoornse opvang biedt met kerst nog een diner aan. Dak- en thuislozen kunnen zich daar op de dag zelf voor inschrijven en alle geïnteresseerden mogen mee-eten.

'Al die aandacht rond Kerst is natuurlijk heel fijn, maar het zou fijner zijn als dit ook de rest van het jaar gebeurt', legt Jeroen Mouthaan. Hij is zelf 23 jaar dak- of thuisloos geweest en werkt nu bij Omnizorg. 'Mensen kiezen er niet voor dak- of thuisloos te zijn. Je bent altijd onderweg en erg gestrest.'

Aandacht en tijd

Ook Marcel zou meer aandacht voor dak- en thuislozen willen. 'Maar dat kan niet. Mensen leven een vluchtig bestaan. Ze hebben hun aandacht en tijd nodig voor hun eigen gezin en familie.'