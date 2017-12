Gelredag 10 februari: Stadsmuseum Groenlo

ARNHEM - Kom zaterdag 10 februari naar Groenlo! Daar hebben de Ridders van Gelre in het Stadsmuseum een bijzondere Gelredag over de Tachtigjarige Oorlog georganiseerd. Ontdek waarom zowel de Spanjaarden als de Oranjes Grol wilden veroveren. Ook op andere plekken in de stad kunt u tussen 10 en 12 uur gratis terecht.

De Tachtigjarige Oorlog woedde decennialang in het oude Hertogdom Gelre. En zeker in de Achterhoek. De Nederlandse en Spaanse legers lagen altijd op de loer. Groenlo bleef tot 1627 een stad in handen van de koning van Spanje, die ook Hertog van Gelre was. Nergens in Gelderland komt de Tachtigjarige Oorlog zo tot leven als in Groenlo, waar de inwoners al jarenlang jaarlijks de Slag om Grolle uit 1627 naspelen.

Er is veel te doen tijdens de Gelredag in Groenlo: in het stadsmuseum krijgt u uitgelegd hoe een beleg in z’n werk ging, er is een film over de Tachtigjarige Oorlog te bekijken en u kunt er een parel uit het archief bewonderen. Maar ook in de rest van het oude centrum kunt u terecht: gidsen nemen u mee op ontdekkingstocht door de stad, de stadskerker is te bezoeken, in de museumboerderij is een uniek weefgetouw in bedrijf en u kunt ook een kijkje nemen in de Oude Calixtuskerk. Daar zijn allerlei filmpjes over de Tachtigjarige Oorlog te bekijken.

Calixtus van katholiek naar protestant

Na de verovering van Grol door prins Frederik-Hendrik van Oranje Groenlo, wordt de Calixtuskerk wordt protestants. Dat spreekt voor zichzelf. De eerste zondag zit de kerk stampvol omdat de Grollenaren erg nieuwsgierig zijn hoe een protestantse dienst in z’n werk gaat. Maar overtuigen doet de dienst hen niet, verreweg het grootste deel van de Grollenaren blijft katholiek.

Mis deze bijzondere Gelredag niet en kom op 3 februari naar Groenlo! Het bezoekadres van het Stadsmuseum is Mattelierstraat 33 in Groenlo.