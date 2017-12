In 1962 beklom Arnout de kerk in Doesburg om de haan te plaatsen, vandaag kijkt hij er naar

De klus in de hoogte gebeurt nu natuurlijk met een enorme hoogwerker, maar in 1962 gebeurde dat nog heel anders. Toen klom Arnout (Nol) Roelofsen zelf naar boven, met de haan onder de armen. Maandag is de 84-jarige Roelofsen er zelf bij om met eigen ogen te zien hoe de klus anno 2017 geklaard wordt. 'Toen deed ik dat gewoon op de klompen', herinnert hij zich nog.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

De haan en de wijzerplaten waren voor onderhoud van de toren afgehaald. De uurwerken zijn van binnen en van buiten gereviseerd. Ook is er nieuw bladgoud op de wijzerplaten gezet, net als op het haantje en de bol onder het haantje.

Wie heeft de grootste?

Projectleider Jeffrey Söser van de gemeente Doesburg: 'Dat terugplaatsen gebeurt met een enorme hoogwerker. Omdat we dan toch de mogelijkheid hebben gaan we de kerktoren ook meteen opnieuw opmeten. In Nederland is namelijk altijd nog de discussie wie de grootste heeft'. Volgens de vorige metingen is de toren 94 meter hoog, daarmee is het de hoogste van Gelderland en de op zeven na hoogste van Nederland.

Andere lampen

De renovatie van het uurwerk en het haantje is gedaan door klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts uit het Brabantse Asten. Het bedrijf heeft ook de verlichting aangepast. Die is vervangen door ledverlichting.