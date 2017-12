Water duurder in drie gemeenten, Vitens is woest

ZWOLLE - Waterbedrijf Vitens is woest op de gemeenten Lingewaard, Hattem en Oldebroek. Huishoudens in die gemeenten krijgen vanaf volgend jaar een hogere rekening voor het water uit de kraan. Volstrekt onnodig, zegt Vitens.

De drie gemeenten heffen precariorechten. Dat is belasting voor in dit geval het gebruik van de gemeentelijke waterleidingen waar Vitens gebruik van maakt.

Overgangsregeling tot 2022

De heffing is dit jaar formeel afgeschaft, maar gemeenten mogen tot 2022 gebruik maken van een overgangsregeling. Dat houdt in dat huishoudens in Lingewaard, Oldebroek en Hattem de komende jaren tientallen euro's per jaar meer voor hun water moeten betalen. Vitens heeft de klanten in die gemeenten schriftelijk daarvan op de hoogte gesteld.

Vitens vindt de handelwijze van de drie gemeenten absurd. 'Het is een verkapte belasting die via de drinkwaterfactuur bij de bewoners van de gemeenten terechtkomt', meldt een woordvoerster. In oktober dit jaar oordeelde het gerechtshof nog tegen de invoering van precario voor de gemeenten Voorst en Beuningen.

Vitens stuurt rekening door aan klant

Het waterbedrijf zegt genoodzaakt te zijn de heffing door Lingewaard, Hattem en Oldebroek door te berekenen aan de huishoudens. 'Zo voorkomen we dat klanten buiten deze gemeenten ook opdraaien voor de extra inkomsten van een gemeente, terwijl ze helemaal niet in die gemeente wonen.'

De woordvoerster laat weten dat kraanwater een primaire levensbehoefte is. 'Water is betaalbaar en moet dat blijven.'