Gelredag 3 februari: Erfgoedcentrum Doetinchem

ARNHEM - De Ridders van Gelre nodigen u zaterdag 3 februari uit om naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem te komen. De Gelredag staat in het teken van de Tachtigjarige Oorlog. En er is voor elk wat wils: een kijkje achter de schermen van het archief, lezingen, een stadswandeling en een bezoek aan het Stadsmuseum. Mis het niet! Van 10 tot 12, en als altijd gratis.

De Tachtigjarige Oorlog sloeg in heel Gelre genadeloos hard toe. Vooral de Achterhoek was het slachtoffer. Een kleine stad als Doetinchem werd in een paar jaar tijd maar liefst twaalf keer belegerd. Ook de Doetinchemse economie flinke kreeg klappen. De inwoners bereiden zich steeds voor op nieuwe oorlogshandelingen. Twee van de vier stadspoorten werden bijvoorbeeld dichtgemetseld om de Spanjaarden buiten de deur te houden. Dat waren de Gruitpoort en de Homburgerpoort. Ook is de volledige Doetinchemse bevolking een keer 24 uur opgesloten in de Catharinakerk. Massamoord in Doetinchem Maar de Achterhoekers zijn ook hun leven niet zeker. De plaatselijke bestuurders roepen boeren op om tegen de Hollandse protestanten te vechten. Ze worden bewapend en de boeren trekken ten strijde. Op een dag zijn driehonderd boeren door de Hollanders één van de Doetinchemse kloosters in gelokt en daar door de protestantse legers allemaal vermoord. Het was een gruwelijke massamoord. In Doetinchem zijn vanwege oorlogsgeweld niet veel plekken uit de Tachtigjarige oorlog meer over, maar de gidsen van het Doetinchemse Gilde weten u als geen ander toch mee te nemen naar die periode. En in het Stadsmuseum zijn voorwerpen uit de Tachtigjarige oorlog te bekijken. Mis het niet en kom op 3 februari naar Doetinchem! Het bezoekadres van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is IJsselkade 13 in Doetinchem.