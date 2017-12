Zevenaar krijgt 5 wethouders: begin volgende week 'witte rook'

ZEVENAAR - De coalitie tussen Lokaal Belang en CDA in de nieuwe samengestelde gemeente Zevenaar is bijna rond. Fractievoorzitter Harry Staring van Lokaal Belang verwacht begin volgende week 'witte rook'. Hij kan al wel zeggen dat er 5 wethouders komen.

Vanaf januari worden Zevenaar en Rijnwaarden samengevoegd tot één gemeente. Daarom waren er afgelopen november al gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij werd Lokaal Belang de grootste partij met 10 zetels. Het CDA werd de op een na grootste met 7 zetels.

Super blij

Na een eerste gesprekkenronde met alle partijen, besloot Lokaal Belang verder te gaan praten met het CDA. Daarbij is Mark Slinkman ingezet. Slinkman was tot 2015 burgemeester van Rijnwaarden en kent de gemeente dus goed. Daarnaast kent hij ook de gevoeligheden van een fusiegemeente aangezien hij nu burgemeester is van Berg en Dal. Deze gemeente is ontstaan uit de samenvoeging van Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen.

Harry Staring van Lokaal Belang zegt 'super blij' te zijn met Slinkman als formateur. Volgens Staring moeten komend weekend de puntjes nog op de i gezet worden, maar zal er daarna vrij snel duidelijkheid zijn over de nieuwe coalitie, de 5 wethouders (3 van Lokaal Belang en 2 van CDA) en hun portefeuilles.

Eerste vergadering

Op 2 januari 2018 zal de eerste raadsvergadering zijn met de nieuwe raad en het nieuwe college van de samengestelde gemeente Zevenaar.

