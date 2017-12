Dieven stelen tractoren: 180.000 euro schade

NUNSPEET - Bij landbouwmechanisatiebedrijf Van Engelen B.V. in Nunspeet zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee tractoren gestolen. Het bedrijf is voor 180.000 euro gedupeerd, zegt een woordvoerder.

Op camerabeelden is te zien dat de tractoren wegrijden richting het Veluwemeer, zegt Henk van den Hardeberg namens het bedrijf. 'Je ziet 3, 4 mensen lopen.'

De trekkers stonden buiten op het terrein, zegt de verkoper van het bedrijf aan de Vreeweg in Nunspeet. 'Je loopt er zo op. Maar ze zijn nagelnieuw, je kunt er amper een rondje om het bedrijf mee rijden. De dieven moeten verderop een oplegger hebben gehad waar ze de tractoren op gereden hebben.'

Vijftien minuten tussen beide diefstallen

De diefstal is tussen 1.00 en 2.00 uur donderdagnacht gepleegd, gaat Van den Hardeberg verder. 'Er zit ongeveer een kwartier tussen het wegrijden van de trekkers.' Hij meldt dat in de buurt van de Randmeerweg een stuk karton is gevonden dat uit een van de cabines afkomstig was.

'We hebben dit nog nooit eerder bij de hand gehad', zegt Van den Hardeberg. Hij laat weten dat het bedrijf gaat nadenken over het beveiligen van het terrein. 'Maar eerst eens praten met de politie. Die is er nu om de aangifte op te nemen.'

Voor de kenners: de twee verdwenen tractoren zijn van het merk New Holland. Het gaat om een T5.120 en een T6.145. Voor de niet-kenners: ze zijn beide blauw.