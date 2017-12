Linda (tijdschrift) boos op Linda (rijschool)

NIJMEGEN - Ze heet Linda en heeft een rijschool. Een logische beslissing dus voor Linda Wilting uit Nijmegen om die rijschool LINDA te noemen. Naam in hoofdletters, een foto van haar ogen erachter en klaar is het logo. Maar het mag niet, zegt het tijdschrift LINDA., want het lijkt teveel op zijn woord- en beeldmerken. Ze zou meeliften op het succes van de naam, en voor verwarring zorgen.

Begin oktober kreeg Wilting (32) een mail binnen van het Mood for Magazines, de uitgeverij van LINDA. (het tijdschrift) en het bedrijf dat de merken toebehorend aan het tijdschrift geregistreerd heeft bij het Benelux Merkenregister. Daarin stond dat ze binnen enkele dagen haar logo van de auto en haar site moest halen.

'Maar ik heet Linda!'

Dat is nog niet gebeurd. De Nijmeegse was overrompeld door de mail. 'Maar ik heet Linda!', was het eerste wat ze dacht. Daarbij was ze ook niet erg bewust van het bestaan van de LINDA. (tijdschrift). 'Ik heb het tijdschrift weleens in de winkel zien liggen, maar van de site wist ik het bestaan niet eens. Ik heb nooit de overeenkomst tussen onze logo's gezien.'

Ze won juridisch advies in en stuurde een mail terug met de vraag om meer uitleg. Dat leverde wat heen- en weer gemail op, maar daarna werd het stil. Wilting: 'Tot afgelopen maandag. Dat ze wel snapten dat ik tijd nodig had om mijn logo te veranderen en dat ik tot 1 februari 2018 de tijd kreeg.' Maar het logo veranderen wil ze niet. 'Het is een standaard lettertype. Het zijn mijn ogen. Ik heet Linda.'

Geen extra succes, maar misschien nu wel

Hoe het nu verder moet, weet ze zelf ook niet. 'Ik ben zo overvallen, het moet even op me inzinken.' Wat de Nijmeegse een beetje steekt is de manier waarop. 'Kan dit eigenlijk wel via de mail? Moet dat niet per brief? En dan de toon, ze hadden het over dwang, een termijn...' Het is zit haar niet helemaal lekker, maar: 'Ik wil er wel graag uitkomen.'

Extra succes door haar naam en logo heeft Wilting niet gemerkt. Misschien dat dat nu nog komt. 'Ik ben echt bizar wakker geworden, dit verhaal is ineens overal. Ik hoorde het zelfs bij Q-music, het is het gesprek van de dag.'