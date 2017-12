Gelredag 27 januari: Museum Buren en Oranje, Buren

ARNHEM - Op zaterdag 27 januari is de Gelredag in het schitterende Buren! Het startpunt is het museum Buren en Oranje, deze dag staat dan ook volledig in het teken van de band tussen Buren en de Oranjes. Zo kunt u onder leiding van deskundige gidsen kunt u het centrum van Oranjestad Buren ontdekken. Maar u kunt ook terecht in het door Maria van Oranje gestichte weeshuis, waarin nu het Marechaussee museum is gevestigd en in de Grote Kerk, waar zij ligt begraven..

En het is niet zomaar een band tussen Buren en de Oranjes, die is ontstaan door het (eerste) huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Buren, de enige Nederlandse vrouw van een prins van Oranje. Anna was gravin van Buren via haar is het graafschap in bezit van de Oranjes gekomen. Tot op de dag van vandaag zijn de prinsen van Oranje ook graaf van Buren. Zo deed koning Willem Alexander mee aan de Elfstedentocht als W.A. van Buren.

Philips Willem Jaar

Philips Willem, de zoon van Willem van Oranje en Anna van Buren, is op 19 december 1554 in de stad geboren. En tot op de dag van vandaag is hij de enige Oranje die in Gelderland geboren is. Hij is vernoemd maar Filips de Tweede van Spanje -hij is ver voor de Tachtigjarige Oorlog geboren- en de vader van Willem van Oranje.

Tijdens die oorlog is hij door de Spanjaarden gegijzeld en als gevangene naar Spanje gebracht, waar hij verder katholiek wordt opgevoed. Pas in 1596 mag hij weer naar de Nederlanden, maar daar wordt hij omdat hij katholiek is en zo lang in Spanje is geweest niet vertrouwd. In 1618 is hij gestorven, in Buren zal zijn 400ste sterfjaar worden herdacht met het Philips Willem Jaar en samen met de Ridders van Gelre kunt u bij de opening zijn!

Kom op 27 januari naar Oranjestad Buren! Het bezoekadres van het Museum Buren en Oranje: Markt 1, Buren.