32.000 euro voor project tegen eenzaamheid ouderen

WIJCHEN - De Beuningse welzijnsorganisatie Perspectief krijgt 32.000 euro van het Oranje Fonds voor een project tegen eenzaamheid onder ouderen.

Deze subsidie wordt onder meer gebruikt om de al bestaande projecten ‘Sozen en Eetpunten Plus in Ewijk, Weurt en Winssen’ uit te breiden. Zo worden vrijwilligers opgeleid en ingezet als maatje om ouderen te begeleiden naar een eetpunt of een soos.

Ook in Beuningen gaat Perspectief eenzaamheid bij ouderen bestrijden. Daarvoor wordt samengewerkt met seniorenverenigingen, kerken, Zonnebloem en andere organisaties.

Via mediapartner RTV Totaal