Vijf van tien ontsnapte parkieten terecht, andere vogels waarschijnlijk gevlogen

BARNEVELD - Vijf van de tien ontsnapte parkieten van de 89-jarige Harm Mulder uit Barneveld zijn terecht. Dat zegt zijn zoon Ed Mulder vrijdag.

De vogels ontsnapten toen de volière van Harm Mulder in de nacht van maandag op dinsdag bezweek onder het gewicht van de sneeuw.

'Een zat bij de buren op de dag van de ontsnapping', vertelt Ed Mulder. 'Een heb ik woensdag in de schuur weten te lokken, een is bij de dierenambulance en woensdagmiddag heb ik er een bij een boerderij weten te vangen. En eentje zat een straat verder. Na het bericht in de krant hebben ze contact met me gezocht en kon ik die ophalen.'

'De kou is het probleem niet'

Ed Mulder heeft weinig hoop dat de overige parkieten nog opduiken. 'De kou is geen probleem. De beesten kunnen daar uitstekend tegen. Al is het -20, daar hebben ze geen last van met hun verendek.'

'Het probleem is het voer. En de sneeuw en nattigheid. Daar zijn ze niet aan gewend en ze kunnen geen droge plek vinden. Bovendien zijn ze verzwakt en kunnen ze dan een prooi zijn voor roofvogels. Ik verwacht er niet veel meer terug te zien. Of mensen moeten ze hebben en niet weten dat we ze missen.'

