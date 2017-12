Deel dit artikel:











Cel geëist voor dichtknijpen keel agent Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Tegen een 22-jarige man uit de gemeente Bronckhorst is 9 maanden celstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, geëist. De man zou in de nacht van 20 op 21 mei de keel van een politieman hebben dichtgeknepen in de Zutphense binnenstad.

Dat gebeurde bij een opstootje op de Zaadmarkt. Toen de agent een 24-jarige Zutphenaar wilde aanhouden, bemoeide de 22-jarige zich ermee en sloeg zijn armen om de nek van de agent. Die raakte gewond en verloor bijna het bewustzijn. Bij hetzelfde incident zou een 23-jarige man uit Zutphen een agente hard tegen een stalen hekwerk hebben gegooid. Hij hoorde een dag cel (die heeft hij al gezeten), 100 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl