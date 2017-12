'Meneer, meneer!'; onderkoelde man zit hele nacht op dak

GELDERMALSEN - Een man heeft de hele nacht in de kou gebivakkeerd op het dak van een bedrijf aan de Oudenhof in Geldermalsen. De onderkoelde man is 's ochtends door de brandweer naar beneden gehaald.

'Vanmorgen deed ik bij ons bedrijf de hekken los. Toen hoorde ik iemand 'meneer, meneer roepen', vertelt directeur Van Breda van het gelijknamige bedrijf.

De directeur keek om zich heen en op straat, maar zag niets. 'Toen riep hij 'hierboven!'. Zat hij op de rand van het dak van het kantoor. Acht meter hoog. Ik vroeg aan hem 'hoe kom je daar?'. Dat wist hij ook niet. Volgens hem zat hij er sinds middernacht.'

'Doe geen rare dingen'

Van Breda vervolgt: 'Hij vroeg of ik hem eraf kon halen. Maar dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. De man had zijn schoenen uitgeschopt. Volgens hem is hij bekend bij een psychiater. Ik heb hem gevraagd geen rare dingen te doen.'

Het bedrijf in Geldermalsen waarschuwde de politie. Van Breda: 'Ik heb ze gebeld. En uiteindelijk heeft de brandweer hem er met een hoogwerker vanaf gehaald. De politie heeft nog gekeken of hij inbrekersgereedschap bij zich had, maar dat was niet zo.'

De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.