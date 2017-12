Terlouw: 'Stel uitbreiding Lelystad Airport uit'

TWELLO - Oud-politicus Jan Terlouw uit Twello vindt dat zijn partijgenoten van D66 in de Tweede Kamer voor uitstel van de uitbreiding van Lelystad Airport moeten stemmen. Dat zegt hij in een interview met NRC. 'Dat je voor een tientje naar Barcelona kunt vliegen is toch idioot? Dat is goedkoper dan met de bus naar Breda', zegt hij.

De Tweede Kamer debatteert volgende week over de uitbreiding van Lelystad. Dat is nodig, omdat de nationale luchthaven Schiphol anders niet kan groeien. Vanaf april 2019 zouden vanaf Lelystad vakantievluchten moeten worden uitgevoerd. Daar heeft vooral de Veluwe dan last van. Er is veel weerstand in die regio tegen de uitbreiding.

'Geen vliegtickets een reële prijs'

De éminence grise van de democraten snapt die dumpprijzen in de burgerluchtvaart niet. 'Geef vliegtickets een reële prijs', zegt hij in NRC. 'Kijk naar de vervuiling en bereken de kosten die nodig zijn om de vervuiling terug te dringen. Als je die kosten toevoegt aan de tickets, kosten ze vijf keer zo veel. Je hoeft consumenten geen dingen onder de reële prijs aan te bieden. Dat gebeurt nu wel. Daarom is vliegen naar Parijs goedkoper dan met de trein.'

Dinsdag overhandigt een delegatie van de gemeenten Elburg en Oldebroek aan de Tweede Kamer een petitie over het vliegveld in Flevoland. Beide gemeenten willen dat de minister eerst het luchtruim herziet, voordat de vakantievluchten vanaf Lelystad vertrekken en landen. De provincie Gelderland is tegen uitbreiding van Lelystad.

De oud-commissaris van de koningin van Gelderland, tevens schrijver en wetenschapper, snapt dat mensen graag goedkoop willen vliegen. 'Maar', werpt hij in de krant tegen, 'je hebt ook een overheid die moet zeggen: er zijn meer belangen dan alleen goedkoop vliegen. Milieu, overlast voor omwonenden, arbeidscondities voor werknemers van luchtvaartmaatschappijen. Het is de taak van de overheid om ook die andere belangen in ogenschouw te nemen.'

Minister Van Nieuwenhuizen zei bij een uitbreiding van Lelystad onlangs dat overlast zoveel mogelijk moet worden beperkt.

Of de uitbreiding van Lelystad nodig is zodat Schiphol kan groeien, omdat anders de economie er anders onder zou lijden, betwijfelt Terlouw. 'Ik hoor dat steeds, dat Schiphol de motor van de Nederlandse economie is. Maar is dat wel zo? Er zijn steeds meer economen die dat enorme belang betwisten. En waarom altijd dat primaat van de economie? Sjoemelen met milieu-eisen, belastingparadijzen, afschaffen van de dividendbelasting; allemaal vanwege de economie. Terwijl steeds meer mensen zich realiseren dat het zo niet langer gaat.'

'Vakantievliegveld'

In het regeerakkoord staat dat Lelystad een 'vakantievliegveld' wordt. De partij van Terlouw zit in het kabinet. 'Maar [de] opening in 2019 wordt niet genoemd. Ze moeten zich houden aan het regeerakkoord, en tegelijk de ruimte nemen die er is om af te wijken. Het lijkt dat de ruimte er is om voor uitstel te stemmen', filosofeert de oud-politicus. 'Doe dat maar, zeg ik dan.'

De Twellonaar is zich ervan bewust dat hij in het politieke landschap aan de zijlijn staat. Hij loopt de deur dan ook niet plat bij zijn partijgenoten in Den Haag. In NRC zegt hij: 'Het gezeur van een oude man op de achtergrond die het allemaal beter weet, dat is niks. En het lijkt al snel op: vroeger was alles beter. Terwijl ik ontzettend probeer om bij te blijven. Bovendien moet je als oud-partijleider niet de huidige partijleider voor de voeten lopen.'

