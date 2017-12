Deel dit artikel:











Politie plukt fietser van Velperbroekcircuit Foto: Roland Heitink

ARNHEM - De politie in Arnhem heeft donderdagavond laat een fietser van de weg gehaald. De pedaleur was het Velperbroekcircuit overgestoken. En dat is een levensgevaarlijke en verboden plek voor fietsers.

Agenten die waren gewaarschuwd konden de fietser rond 23.45 uur tot stoppen dwingen. Vervolgens gingen ze met deze persoon het gesprek aan. Of er een bekeuring is uitgedeeld en of de fietser werd meegenomen, is niet bekend. De fiets ging wel mee in een politiebusje. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl