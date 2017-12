Deel dit artikel:











'Risico op terugkeer megakippenfarm naar Groesbeek' Voormalige kippenfarm in Groesbeek. Foto: Omroep Gelderland Voormalige kippenfarm in Groesbeek. Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - Er is een groot risico dat er kippen terugkeren op de plek waar een mega kippenfarm in Groesbeek jarenlang zorgde voor overlast. Dat zei wethouder Ten Westeneind van Berg en Dal donderdagavond nadat hij geen toestemming van de gemeenteraad kreeg om verder te onderhandelen met Kees Koolen over de komst van een melkfabriek.

Miljonair Kees Koolen kocht de kippenfarm op een faillisementsveiling en heeft daarmee het recht om weer kippen te houden. Ondernemer Van Deurzen hield jarenlang kippen op die plek wat leidde tot veel stankoverlast. Uiteindelijk verbood de Raad van State alle kippen. Melkfabriek minder milieubelastend Koolen wil op die locatie graag een melkverwerkingsbedrijf beginnen, maar daarvoor moet het bestemmingsplan wel omgezet worden van agrarische naar industriële bestemming. Volgens wethouder Ten Westeneind zou hiervoor een uitzondering gemaakt mogen worden omdat dit veel minder milieubelastend is dan de terugkeer van een kippenfarm. 'Past niet bij toeristisch karakter' Maar een meerderheid van de gemeenteraad vreest voor een precedentwerking als deze agrarische grond wordt omgezet. Daarnaast vrezen ze verkeersoverlast van de vrachtwagens die dagelijks melkproducten aan- en afvoeren. Bovendien vinden veel raadsleden een melkfabriek niet passen bij het toeristische karakter dat Berg en Dal graag wil uitstralen. Wethouder Ten Westeneind moet nu opnieuw met Koolen om de tafel. Of die laatst genoemde nu inderdaad kippen wil gaan houden op de locatie is nog niet bekend. Reportage april 2017: [YouTube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1] Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl