Nico Wiggers keert terug in Arnhemse politieke arena

ARNHEM - Oud-raadslid Nico Wiggers komt weer terug in de Arnhemse politieke arena. Wiggers zal maandag aangesteld worden als fractievolger van de Arnhemse Ouderen Partij. Hij begon ooit bij de partij Zuid Centraal.

Al vanaf 1998 is Nico Wiggers bekend met de Arnhemse politiek. Zo was hij oprichter van Zuid Centraal, dat tegenwoordig Arnhem Centraal heet. Voor die partij was hij van 1998 tot 2013 raadslid. Na een conflict stapte hij uit de fractie.

Hij hield wel zijn raadszetel en begon zijn eigen partij Sociaal Lokaal Arnhem. Deze haalde niet genoeg stemmen tijdens de verkiezingen van maart 2014, waardoor Wiggers zijn plek in de raad weer verloor.

Vuurwerk in de politiek

Wiggers staat bekend als een politicus met een duidelijke mening. Hij heeft in het verleden regelmatig voor vuurwerk gezorgd in de Arnhemse raadszaal met zijn uitspraken en acties. Zo wilde hij een verbod op warmtelampen bij horeca en was hij regelmatig kritisch op oud-burgemeester Pauline Krikke.

Ook liep hij uit de gemeenteraadszaal weg toen oud-wethouder Martin van Meurs na een celstraf opnieuw zijn raadszetel in wilde nemen. Hij had er ook voor gezorgd dat de domeinnaam van Van Meurs’ partij Leefbaar Arnhem niet vrijgegeven werd.