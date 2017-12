Sportprijzen voor Vitesse en oud-baanwielrenner Teun Mulder

Mulder bedankte op het podium eerst zijn ouders en vrouw. 'Het is mooi om hier te staan', voegde hij daaraan toe.

De oud-baanwielrenner kreeg de prijs omdat hij paralympisch sporten in de schijnwerpers zet, aldus Tjallingii. 'Paralympisch presteren wordt dankzij hem weer een stukje meer gewaardeerd door het publiek.' Mulder was eerst olympisch topsporter en deed daarna met de bijna blinde Tristan Bangma op de tandem mee aan de Paralympische Spelen in 2016.

Het duo won op de 1000 meter tijdrit de gouden medaille. Ze deden dit in een paralympisch record met een tijd van 59,822. Na de winst van de gouden medaille op de Paralympische Spelen besloot Mulder zijn professionele carrière als wielrenner te beëindigen.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Trainer van het jaar

Fraser is Gelders trainer van het jaar geworden. Hij won met Vitesse afgelopen seizoen 2016-2017 de KNVB Beker en eindigde met de Arnhemse voetbalclub als 5e in de eredivisie.

Bekijk hier de uitreiking aan Henk Fraser:

Het Gelders Sportgala vindt jaarlijks plaats bij CineMec in Nijmegen en is bedoeld om Gelderse sporters in het zonnetje te zetten.