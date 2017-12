Oud-wethouder Groesbeek eist rectificatie in rapport over fietspad door spoorkuil

GROESBEEK - Voormalig wethouder Ria Barber van de voormalige gemeente Groesbeek eist rectificatie van de rekenkamercommisie van Berg en Dal. Volgens Barber is haar naam al genoeg beschadigd en is de maat nu vol.

Donderdagavond besprak de gemeenteraad het rapport 'Fietspad door de spoorkuil' dat de rekenkamercommissie eind vorige maand aanbood aan de gemeenteraad. In het rapport staat op verschillende plaatsen dat de oud-wethouders Giesbers en Barber hebben geweigerd om in gesprek te gaan met de commissie.

Barber zegt dat haar naam door dat rapport is beschadigd en had eigenlijk verwacht dat de gemeenteraad of de burgemeester actie zouden ondernemen naar aanleiding van de grove beledigingen die door inwoners in haar richting zijn geuit.

Rekenkamercommissie geeft fout toe

De oud-wethouder las een mailwisseling voor zou blijken dat zij best bereid was om te praten met de rekenkamercommisie. Maar ten tijde van het verzoek was zij herstellende van een aanrijding door een wielrenner en moest ze rust houden. Vervolgens heeft zij naar eigen zeggen niets meer gehoord van die commissie. De rekenkamercommissie gaf daarop toe dat er in haar geval niet aangedrongen is op een gesprek.

Fietspad moest op slot

De aanleg van het fietspad door de spoorkuil bij Groesbeek is een ware soap geworden. Het college van B&W van de voormalige gemeente Groesbeek begon al met de aanleg van het fietspad zonder dat duidelijk was of dat mocht van de Rijksoverheid. Toen bleek dat het niet mocht omdat er in het gebied beschermde reptielen leven, moest het fietspad het grootste deel van het jaar op slot. Pas na vele procedures en aanvullende maatregelen voor de reptielen mocht het weer open.

Stukken achter gehouden

Uit het rapport van de rekenkamercommissie blijkt dat het college destijds bewust heeft aangestuurd op haast, die ook nodig was vanwege subsidie voor het fietspad. Diverse partijen zoals de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (WMG) zouden daardoor onvoldoende de kans hebben gekregen om bezwaren in te dienen.

Ook stukken die de WMG in 2015 met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur heeft opgevraagd, werden door het college achtergehouden. Er werd aanvankelijk zelfs ontkend dat die stukken bestonden.

De spiegel bekritiseerd

Het huidige college van Berg en Dal reageerde aanvankelijk afwijzend op het rapport dat incompleet zou zijn en feitelijke onjuistheden zou bevatten. Daarom kreeg dit college van een deel van de raad het verwijt 'vooral de spiegel te bekritiseren.'

Burgemeester Slinkman riep de rekenkamercommissie op om nog aanvullingen te doen op het rapport en daarbij ook de gedeeltes over Ria Barber nog eens tegen het licht te houden.