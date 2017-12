Deel dit artikel:











Politie zoekt naar duo op dievenpad in Arnhem

ARNHEM - De politie is in het centrum van Arnhem op zoek naar een man en een vrouw die worden verdacht van diefstal. Via Burgernet is een bericht verstuurd om het duo op te sporen.

Het gaat om een 35-jarige man, gekleed in een donkerblauwe jas en spijkerbroek. Hij is ongeveer 1.80 m lang. De vrouw draagt een jas met bontkraag. Wie het tweetal ziet, kan contact opnemen met de politie.

