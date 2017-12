'Ik kan mijn dochter net zo goed met de post meegeven'; PlusOV-gebruikers doen verhaal bij gemeenteraad

APELDOORN - 'Deze vergadering is meer een hoorzitting dan een reguliere vergadering,' begint de voorzitter de raadsvergadering in de Apeldoornse gemeenteraad. Tijdens de bijeenkomst donderdagavond werd gepraat over het speciaal vervoer door PlusOV. Ouders, betrokkenen, mantelzorgers en chauffeurs deelden hun ervaringen met de raad en de wethouder.

Vooral sinds augustus dit jaar zijn er problemen, met name in het leerlingenvervoer en Wmo-vervoer, de vroegere Regiotaxi. Zo worden kinderen niet of te laat opgehaald en zijn de routes onnodig lang. Onlangs stapten zowel de directeur als de bestuursvoorzitter op.

Moe van het bellen

'Mijn dochter is 14 jaar en meervoudig gehandicapt,' vertelt Jeannette Hulleman. 'Soms denk ik dat haar net zo goed met PostNL mee kan geven, want dan krijg ik een track en tracecode.'

Hulleman geeft aan dat het na de aangekondigde verbetering van PlusOV nog niet beter gaat: 'Als jullie minder klachten krijgen, dan komt dat omdat we moegestreden zijn. We zijn te moe om steeds maar weer aan die telefoon te hangen en steken die energie liever in onze kinderen.'

Toch toont ze zich strijdbaar, want ze overhandigt tijdens de bijeenkomst een petitie die ze met de school van haar dochter heeft gehouden, die ze overhandigt. In die petitie laten 270 ondertekenaars weten dat het zo niet langer kan met PlusOV

Pas doorgeknipt

Ook Wilco Westrik doet zijn verhaal. Namens zijn dementerende ouders van 80 en 85 jaar, die de ziekte van Alzheimer hebben. Aanvankelijk dacht hij dat zijn moeder het allemaal niet zo goed begreep toen ze klaagde over PlusOV: 'We dachten dat het aan haar ziekte lag, tot we zelf een keer een bus bestelden namens haar.'

Sinds een aantal nare ervaringen gebruiken zijn ouders enkel nog particuliere taxi's. 'Gelukkig kunnen ze dat betalen.' Na afloop van zijn verhaal pakt Westrik een schaar en knipt de PlusOV-pas van zijn vader door: 'Die gaat hij nooit meer gebruiken.

Naast gebruikers spreken ook een aantal taxi-chauffeurs en vertegenwoordigers van vakbonden in. Zij pleiten ervoor dat de chauffeurs serieuzer genomen worden en stellen voor een convenant op te stellen waarin staat dat chauffeurs mogen meepraten. Daarnaast pleiten ze, nogmaals, voor langere contracten en contracten met meer uren: 'Hier kan niemand van rondkomen.'

Gesprekken

Raadsleden en de wethouder reageren geschokt op de ervaringsverhalen. De raadsleden sluiten zich aan bij excuses die het college eerder heeft gedaan en zeggen zich onmachtig te voelen.

Wethouder Johan Kruithof: 'Ik heb ademloos en verdrietig zitten luisteren.' Hij zegt dat ook dat sinds de bestuursvoorzitter en de directeur zijn opgestapt er door alle betrokkenen hard wordt gewerkt aan het oplossen van de problemen.

Kruithof zegt een aantal insprekers toe dat hij individueel met hen in gesprek wil. Hij wil concrete oplossingen bieden aan instellingen en belooft de afgevaardigden van de vakbond nogmaals toe dat zowel hij als PlusOV met hen in gesprek gaat: 'Na de kerstvakantie worden die gesprekken gepland.'



Omroep Gelderland deed onderzoek naar de problemen in het speciaal vervoer, naar de oorzaken en deed naar aanleiding van dat onderzoek ook een zevental aanbevelingen. Bekijk hier ons dossier