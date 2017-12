Afscheid nadert voor burgemeester Van Wingerden

DE STEEG - Petra van Wingerden-Boers neemt komende woensdag officieel afscheid als burgemeester van gemeente Rheden. Het afscheid vindt plaats tijdens een buitengewone raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in De Steeg.

Het afscheid is ook te volgen via www.rheden.nl/gemeenteraad.

Foto: gemeente Rheden

Van Wingerden is 44 jaar werkzaam geweest. Ze startte als docent Engels en begon haar politieke carrière in 1990 als fractievoorzitter bij de gemeente Borsele. In 1994 werd ze in dezelfde gemeente wethouder. In 1998 maakte ze de overstap naar het burgemeesterschap van de gemeente Groenlo.

Sinds 2004 droeg ze de ambtsketen van de gemeente Rheden.

Van Wingerden wordt opgevolgd door Carol van Eert die nu nog eerste burger is in Beuningen.