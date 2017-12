Deel dit artikel:











Anne van Dam opnieuw golfster van het jaar Foto: Pixabay

NOORDWIJK - De 22-jarige Anne van Dam uit Arnhem is donderdagavond in Noordwijk uitgeroepen tot golfster van het jaar 2017. Vorig jaar mocht ze de titel ook al in ontvangst nemen. Joost Luiten is voor het achtste jaar golfer van het jaar.

Van Dam speelt voor het derde jaar als professional bij het Golf Team Holland. Ze eindigde dit jaar op de 5e plaats op de Order of Merit van 2017 en speelde ruim 100.000 euro bij elkaar. Toen ze in 2015 haar debuut maakte, stond de Arnhemse nog op de 72e plek op de Order of Merit. Dankzij haar top 5-positie kan ze in 2018 Majors gaan spelen. In Huis ter Duin in Noordwijk is Van Dam net als andere golfspelers donderdagavond in het zonnetje gezet. De Golf Awards zijn een initiatief van de partners in de Nederlandse golfsport, onder leiding van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie.

