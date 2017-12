Parkeren in Arnhem wordt íetsje duurder

ARNHEM - De tarieven die bezoekers betalen voor parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in Arnhem worden volgend jaar alleen voor inflatie gecorrigeerd.

Het 10-minutentarief, het uurtarief overdag en het dagtarief stijgen daardoor licht. Het avond- en nachttarief verandert niet.

Parkeren in de gemeentelijke garages, Rozet, Musis en Centraal, blijft daarmee goedkoper dan parkeren op straat. In de gemeentelijke garages wordt het tarief in 2018 € 0,42 per 10 minuten, een stijging van 1 cent.

Een uur parkeren in deze parkeergarages kost dan € 2,52. Parkeren op straat kost maximaal € 2,92 per uur. In de avond- en nachturen geldt in de gemeentelijke parkeergarages een laag tarief. Dat blijft € 0,50 per uur.