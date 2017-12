Moeder brengt zak met illegaal vuurwerk naar politie

VELP - Een moeder heeft donderdag illegaal vuurwerk naar het politiebureau in Velp gebracht. Het ging om een grote hoeveelheid knalvuurwerk.

De vrouw vond het vuurwerk bij haar woning. Ze wist niet van wie het was, maar verdenkt een van haar gezinsleden.

Toen de vrouw op het bureau kwam, constateerde de politie dat het om Cobra 6-vuurwerk ging, illegaal vuurwerk dat een extreme knal geeft. In totaal had de vrouw 23 Cobra's bij zich, met een gewicht van 1380 gram. De politie heeft het vuurwerk in beslag genomen.

Een wijkagent in Oosterbeek noemt het op Twitter een goede actie van de moeder, maar hij adviseert mensen die ook illegaal vuurwerk vinden eerst even te overleggen met de politie.