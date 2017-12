Nederlandse vlag komt meeste raadszalen niet in

HARDERWIJK - In Gelderland zijn weinig gemeenten van plan om, in navolging van de Tweede Kamer, een Nederlandse vlag in de vergaderruimte te hangen. Uit een rondgang blijkt dat slechts in een paar gemeenten gesproken wordt het plaatsen van de vlag. Alleen Harderwijk heeft vlaggen in de raadszaal neergezet.

De VVD in Harderwijk nam het initiatief voor het plaatsen van de Nederlandse én Harderwijkse vlag. Een grote meerderheid van de gemeenteraad was daar enthousiast over, maar vond dat ook de Gelderse vlag erbij hoorde. Dus staan er nu drie vlaggen te pronken in de raadszaal.

'Geheel niet uit het oog verliezen'

VVD'er Bert van Bijsteren: 'Het gaat in zo'n zaal als dit niet om de politieke partijen, maar om het geheel. Volgens mij moet je dat nooit, ook niet als politieke partij, uit het oog verliezen. In die zin hoop ik dat het iets met mij doet, maar ook met anderen.'

Ook bij het Gelderse provinciehuis in Arnhem wappert sinds kort op vergaderdagen de Nederlandse driekleur, naast de Europese vlag. In vijf gemeenten is een motie ingediend voor een vlag in de raadszaal. In alle andere gemeenten is er geen belangstelling.

Poppenkast

In Arnhem stemde een meerderheid zelfs tegen het plaatsen van de een vlag. SP-fractievoorzitter Jurgen Elfrink: 'We hebben al symbolen in de raadszaal: artikel 1 van de grondwet aan de muur en een beeld van Willem-Alexander in de zaal. Als we dan toch een vlag ophangen, vind ik dat je eerst de Arnhemse, dan de Gelderse en dan pas de Nederlandse moet neerzetten. Maar dan krijg je een poppenkast van vlaggen en ik vind dat we dat niet moeten willen.'

Artikel 1 van de grondwet luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan

In Harderwijk zijn niet alleen de vlaggen neergezet, maar is ook artikel 1 van de grondwet op de muur verschenen. Het is een plan van Hans Nijman van D66. 'We wilden juist verbeelding van artikel 1 van de grondwet omdat dat heel sterk zegt wat ons bindt. Er is geen verschil, je bent allemaal gelijk.'